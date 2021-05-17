Дманиси , , 13:08 — REGNUM Министерство внутренних дел Грузии будет следить, чтобы в Дманиси (Квемо-Картли) не продолжались беспорядки. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба МВД.

Сообщается, что в городе остановлены драки между этническими азербайджанцами и переехавшими в регион эко-эмигрантами из региона Сванетия.

«Министерство внутренних дел как ведомство, отвечающее за поддержание правопорядка, призывает граждан, собравшихся в Дманиси, соблюдать требования закона и сохранять спокойствие. Полиция будет действовать в рамках предоставленного ей мандата и отреагирует на любые факты нарушения закона», — говорится в сообщении МВД.

В министерстве отметили, что установили личности участников нападения на магазин, которое стало поводом для этнических столкновений. В городе мобилизованы дополнительные силы полиции.

Напомним, 16 мая в Дманиси около 40 человек напали на владельцев продуктового магазина, являющихся азербайджанцами. Потерпевшие заявили, что нападавшими якобы были сваны, которым отказались продать пиво в долг. 17 мая представители азербайджанской диаспоры вышли толпой, вооружившись палками, заявив, что разнесут дома беженцев из Сванетии. Сваны также собрались толпой и между сторонами произошло несколько стычек.

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