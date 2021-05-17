Санкт-Петербург, , 13:11 — REGNUM Полицейские Санкт-Петербурга установили личность и привлекли к ответственности водителя автомобиля BMW, который совершил наезд на подростка, мешавшего ему объехать дорожный затор по тротуару. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Конфликт между водителем и подростком произошел днем 14 мая у дома 65 по шоссе Революции. Согласно видеозаписи, которая появилась в одной из социальных сетей 16 мая, водитель иномарки в нарушение ПДД заехал на тротуар, но проехать по нему мужчине помешал пешеход-подросток. Молодой человек отказался пропускать водителя и фиксировал происходящее на камеру мобильного телефона. На записи отчетливо слышно, как водитель-нарушитель угрожает подростку и отказывается съезжать с тротуара.

«Опубликованная видеозапись не осталась без внимания полицейских. Несмотря на то, что на иномарке были установлены архивные номера, сотрудники ГИБДД в тот же день установили личность водителя. Им оказался 25-летний житель Красногвардейского района», — пояснили в ведомстве.

Как оказалось, мужчина не в первый раз нарушает правила дорожного движения: ранее он уже был лишён прав, но попросту не сдал водительское удостоверение. Нарушитель был доставлен в полицию, где в отношении него составлены сразу несколько административных протоколов.

«Материалы переданы в суд, который состоится сегодня. Полицейские будут ходатайствовать о назначении водителю наказания в виде административного ареста», — пояснили в пресс-службе Главка.

Кроме того, в полицию поступило заявление от матери 17-летнего подростка с просьбой привлечь к ответственности обидчика ее сына, который не только угрожал несовершеннолетнему, но и вырвал из его рук телефон и выбросил в кусты.

«Вполне вероятно, что мужчина станет фигурантом еще и уголовного дела», — предположили в полиции.