Нюрбург, Германия, , 13:05 — REGNUM Немецкий автопроизводитель BMW начал заключительные тесты модели 2-Series Coupe. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Испытания тестового авто компании проходят на немецкой трассе Нюрбургринг. Здесь испытываются модернизированная подвеска, новое шасси, демпфирование, а также рулевое управление и тормозные системы модели.

Первый серийный автомобиль 2-Series Coupe сойдёт с заводского конвейера в августе 2021 года.

Самой продвинутой версией в семействе купе 2-Series станет M240i xDrive. Под капотом этого авто будет функционировать рядный шестицилиндровый силовой агрегат BMW TwinPower Turbo производительностью 374 л. с. Мотор сочетается с восьмискоростной трансмиссией Steptronic Sport и приводом 4×4 xDrive.

Напомним, в апреле нынешнего года дилеры компании BMW продали по всему миру порядка 220 тыс. машин, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Автопроизводитель отмечает, что докризисные показатели продаж концерна были превышены во всех регионах мира.

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