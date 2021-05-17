Москва, , 13:03 — REGNUM У министра иностранных дел России Сергея Лаврова нет ни одной причины обсуждать с госсекретарем США Энтони Блинкеном вопрос о «Северном потоке — 2», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 17 мая, комментируя высказывания Блинкена.

Как сообщалось ранее, госсекретарь США заявил, что на первой встрече с Лавровым на полях Арктического форума в разговоре «может возникнуть» тема строительства «Сереного потока — 2».

« Энтони Блинкен вправе предложить к обсуждению на встрече с Сергеем Лавровым любые вопросы, но захочет ли российский министр обсуждать с госсекретарём США проект, являющийся делом сугубо российско-европейским?

Повестка дня переговоров — это плод взаимного согласия. Не вижу ни одной содержательной причины, зачем Лаврову может понадобиться включать в неё вопрос о «Северном потоке — 2». Для американцев же — да, это неплохая возможность попытаться надуть щёки, но помогать им в этом будет себе во вред.