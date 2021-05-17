Таллин, , 13:03 — REGNUM Традиционный театральный фестиваль «Золотая маска в Эстонии» пройдет с 5 по 26 октября в Таллине, Нарве и Кохтла-Ярве. Об этом сообщили его организаторы, напомнив, что впервые за время его проведения фестиваль в 2020 году не состоялся из-за вызванных коронавирусом ограничений.

Откроет фестиваль спектакль «Шутники» московского театра «Сатирикон» в постановке Евгения Марчелли. В главной роли — Константин Райкин.

Самым ожидаемым спектаклем фестиваля обещает стать «Горбачёв» Театра Наций в постановке Алвиса Херманиса. В центре постановки — история личных взаимоотношений Раисы и Михаила Горбачевых. В главных ролях — Чулпан Хаматова и Евгений Миронов.

Будут также представлены «Танцпол» Театра «Балет Москва» и «Иранская конференция» Театра Наций в постановке Виктора Рыжакова, признанная по итогам «Золотой Маски» лучшим спектаклем 2020 года.

Завершит фестиваль спектакль «Собрание сочинений» в постановке театра «Современник». В спектакле заняты ведущие актеры театра разных поколений — Марина Неелова, Алена Бабенко, Никита Ефремов, Светлана Иванова и другие.