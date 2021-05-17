Улан-Удэ, , 13:03 — REGNUM Несмотря на «значительные объёмы» поступающих в Бурятию средств на предоставление жилья сиротам, в 2021 году на эти цели приобретено лишь 35 квартир. Как сообщили корреспонденту в пресс-службе следственного управления СКР по республике, это ниже показателей 2020 года.

Министр строительства и модернизации ЖКХ региона Николай Рузавин объяснил это ростом цен на недвижимость и отсутствием предложений по продаже квартир в соответствующей ценовой категории. При этом строительство нового жилья ведётся лишь в селе Багдарин, где в продаже нет благоустроенных домов.

Между тем, в республике нуждаются в жилье более 5,5 тыс. детей-сирот старше 14 лет. По мнению руководителя следственного управления Сергея Базарова, решению этой проблемы уделяется недостаточное внимание. Он призвал чиновников не доводить ситуацию до крайности, напомнив о возможности возбуждения уголовного дела из-за халатности.

«Заместителем прокурора республики министру строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса объявлено предостережение о недопустимости нарушения действующего законодательства в сфере приобретения жилых помещения для специализированного жилищного фонда», — отметили в ведомстве.

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