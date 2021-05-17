Москва, , 13:06 — REGNUM Годовой фонд оплаты труда в Москве увеличился на 11,4%. Такие цифры 17 мая привела глава департамента финансов города Елена Зяббарова на заседании комиссии по экономической и социальной политике Московской городской думы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник отметила, что в период формирования проекта бюджета на 2021 год и плановый период ожидалось, что этот показатель увеличится не более, чем на 4%.

«Средняя номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного работающего — тоже статистический показатель. По итогам года увеличилась на 7,1%. Мы ожидали, что увеличение произойдет не более 5%. Ниже прогноза по итогам года оказался и уровень безработицы», — сказала Зяббарова.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Москвы рассказали о высоких темпах восстановления экономики