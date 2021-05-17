17 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 16:00 — REGNUM Положительные оценки песне Russian Woman российской исполнительницы Манижи, которые дали участники песенного конкурса «Евровидение-2021», породили жаркое обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 17 мая в социальной сети Facebook.

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«Просто песня. Вот и всё, что можно сказать об этом «талантливом» произведении. Жаль, что другие варианты не рассматривались и на конкурс не поехали действительно интересные артисты, творчеству которых крайне не хватает общественного внимания», — считает Анна Ф.

Многие пользователи пришли к выводу, что, несмотря на то, что многим европейцам песня Манижи может прийтись по вкусу, всё равно очень жаль, что российские организаторы решили сделать упор на композицию с инородными для России ценностями.

«Очень жаль, что Россия активно спонсирует европейскую культуру. А ведь можно было бы и свою поддержать, создавать свои тренды, продвигать свои ценности. Но нет, давайте лучше отправим в Европу артистку с песней о правах женщин. В следующий раз предлагаю послать от России песню про права чернокожих», — пишет Олег Е.

Некоторые комментаторы не считают, что песня о правах женщин вносит раскол в общество и противоестественна для нашей страны. Скорее наоборот, это могло бы сплоить людей вокруг определённых проблем в обществе, но форма исполнения данной композиции не оказалась для людей удобоваримой.

«Не могу сказать, что песня слишком уж какая-то вызывающая и идёт в разрез с мнением российского общества. Просто манера исполнения, какой-то нелепый карнавал, не вызывает в людях должного отклика, а неблагоприятный скандальный фон просто перевешивает мнение граждан в сторону отрицательного. Лучше было бы Маниже просто заменить песню или изменить её исполнение», — поделился своим мнением Евгений Ч.

Тем не менее люди уверены, что песня Манижи не сумеет завоевать сердца жителей Европы и ей не удастся попасть в финал песенного конкурса.

«Манижа пролетит и не попадёт в финал этого конкурса. Не надо быть экспертом, чтобы это понять», — предрекает Дмитрий Ф.

Часть людей заявила, что принципиально не желает следить за ходом «Евровидения» и всем, что с этим конкурсом связано. Люди считают, что российская участница окажется позором для нашей страны в глазах иностранцев.

«Не буду смотреть «Евровидение», чтобы не увидеть этого позора. Ещё бы в ленте новостей это событие не мелькало, было бы вообще отлично», — написала Ольга О.

Манижа Цитата из видео «Manizha — Russian Woman — Russia 🇷🇺 — Official Video — Eurovision 2021» пользователя Eurovision Song Contest. youtube.com

Нашлись и те, которые призвали граждане перестать ругаться из-за этого мероприятия и делать то, что каждый человек в отдельности хочет, избегая столкновения мнений.

«Одни говорят, что Манижа — это дно, а другие — что это суперталантливая певица. Рискну посоветовать первым, просто забыть про этот недоконкурс и такую певицу, вторым — наслаждаться творчеством Манижи, не навязывая своего восхищения этой певицей первым», — пишет Павел В.

Напомним, 16 мая участники «Евровидение-2021» из Хорватии и Австралии в интервью на YouTube-канале песенного конкурса выразили поддержку певице Маниже, представляющей Россию на конкурсе с песней Russian Woman.