Вильнюс, , 13:01 — REGNUM Окружной административный суд Вильнюса (Литва) вынесет решение по жалобе российского певца Филиппа Киркорова в связи запретом для него на въезд в страну. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе суда.

По итогам заседания, состоявшегося сегодня, 17 мая, суд сообщил, что окончательное решение по делу вынесет 14 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сообщила, что власти республики запретили Киркорову в течение пяти лет въезжать в страну.

По словам Билотайте, ограничение введено в связи с тем, что российский певец якобы поддерживает «оккупацию Крыма», что является недопустимым «ни при какой демократии». Российский певец обжаловал решение.

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