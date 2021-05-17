Хельсинки, , 12:59 — REGNUM Администрация Университета Хельсинки приняла решение о сокращении должностей преподавателей эстонского языка. Об этом бывший профессор прибалтийско-финских языков крупнейшего вуза Финляндии Рихо Грюнталь сообщил эстонскому изданию Postimees.

Он констатировал, что уровень преподавания эстонского языка в Финляндии за последнее время значительно упал, а должности преподавателей больше не финансируются. «Сложившаяся ситуация позволяет одним махом завершить обучение эстонскому языку и культуре на уровне бакалавра и магистра в Хельсинкском университете, а также в других финских университетах», — констатировал Грюнталь.

По его словам, в университете Хельсинки фактически свернута программа обучения студентов эстонскому языку и культуре. Еще один преподаватель эстонского языка остается на полной ставке в Университете Турку, но в других финских вузах, куда раньше приезжали преподаватели из Эстонии, финны теперь преподают эстонский язык не в качестве основной работы или учебной программы, а почасовых курсов.