Москва, , 12:59 — REGNUM В Москве самозанятым в формате деловой игры «Суворов vs Наполеон» расскажут, как отработать управленческие навыки и восполнить недостающий опыт. Об этом ИА REGNUM 17 мая сообщили организаторы данного мероприятия, которое состоится 19 мая в специализированном центре «Моя карьера».

«Игра поможет выйти за рамки привычного образа мыслей, получить навыки масштабного анализа, краткосрочного и долгосрочного планирования, командной работы, а также позволит повысить свою мотивацию», — считает ведущий игры, специалист по организационному консультированию, развитию, обучению и оценке персонала Вячеслав Летуновский.

В свою очередь, директор центра Ирина Швец отметила, что самозанятые — это особая, активная категория граждан, которые открыты к получению новых знаний, обмену опытом.

«Деловая игра «Суворов vs Наполеон» — интерактив, который поможет отработать управленческие навыки, восполнить недостающий опыт, научит быстрей и эффективней находить решение сложных задач», — рассказала Швец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России могут сформировать единый подход к системе социального страхования самозанятых.

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