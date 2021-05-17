17 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили реакцию чешского посла в Москве на внесение его страны в список недружественных России государств.

Елизавета Коробова, , 15:58 — REGNUM Заявление посла Чехии в Москве Витезслава Пивонька о том, что ожидает от российских властей разъяснений, как отразится внесение его страны в список недружественных государств на работе дипломатической миссии, которую он возглавляет, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 17 мая в социальной сети Facebook.

Карлов мост

«Сначала гадят, а потом: «Нас-то за что? Дайте разъяснений!» Клоуны, блин! Памятник маршалу СССР Коневу восстанавливайте и с извинениями ползите к России-матушке!» — призывает Игорь В.

Многие пользователи пришли к выводу, что чешские политики не в полной мере отдают себе отчёт в том, что происходит в отношениях между Москвой и Прагой. Люди уверены, что если бы Чехия вновь обратилась к языку уважения, то диалог между двумя странами бы вновь приобрёл дружественный характер.

«Россия вернула себе самоуважение, господа. И игра в поддавки закончилась. Не нравится такое положение дел Западу, но придётся принять и смириться. Это неизбежно и необратимо. И теперь только так от России: «Как аукнется, так и откликнется». Кричите, топайте ногами, стучите кулачками по столу! Но больше не ждите раболепных прогибов от нашей страны», — пишет Svetlana R.

Некоторые комментаторы считают, что правительство Чехии не собирается мириться с Россией, а руководству страны просто интересно, каким конкретно образом отразится на стране включение её в список недружественных России государств.

«И что, что мы добавили Чехию в список недружественных стран? В Чехии-то и не заметят этого совсем. Они даже не понимают, чем это может быть чревато. Их рынок у нас, в России, слишком маленький», — заметил Владимир П.

Часть людей отметила, что гадать по поводу негативных последствий для Праги в результате включения в список нет смысла. В тяжёлые для экономик всего мира времена подобные обострения отношений чреваты обвалом экономики.

«Как отразится? Да очень просто. У вас просто снизится товарооборот с Россией до нуля, и ваша страна лишится прибыли, а это 8,5 миллиарда долларов. И это в год надвигающегося мирового кризиса. А, и да, теперь сами пейте своё пиво!» — обращается Artem D.

Пиво

Ряд пользователей напомнили «друзьям» Чехии, что из-за солидарности с позицией Праги они выдворяли российских дипломатов, а теперь им стоит самим внести себя в список недружественных России стран.

«Остальные страны ЕС, коль у них там такая дружба, должны в знак солидарности наложить на себя добровольно те же ограничения, которые Россия наложила на Чехию», — шутит Владимир П.

Нашлись и те, которые убеждены, что в результате политических игр Чехии страдают простые граждане.

«Может быть, всё останется как есть, и будут политики Чехии в стабильном темпе наезжать на Россию, а мы будем типа отвечать, только лично я ездил в эту прекрасную страну до пандемии 2−3 раза в год. А теперь… пошли они к чёрту со своей политикой», — написал Александр А.

Напомним, 16 мая посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька заявил «Чешскому радио», что ожидает от российских властей разъяснений, как отразится внесение его страны в список недружественных государств на работе дипмиссии, которую он возглавляет.