Курган, , 12:58 — REGNUM В курганском городе Шадринске ребёнок провалился в открытый канализационный люк. Об этом сообщается в группе «Подслушано Шадринск (original)» социальной сети «ВКонтакте».

«Почему наши дети? Почему не шадринские чиновники падают в эти ямы?», — возмущается женщина, разместившая видео с открытым канализационным люком.

В ветке обсуждения поясняется, что ребёнок получил ссадины. В администрации Шадринска уверили, что люк будет восстановлен. Ранее крышка люка была похищена.