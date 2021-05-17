Москва, , 12:58 — REGNUM Новая государственная программа по вовлечению в оборот сельскохозяйственных земель утверждена правительством РФ, заявил 17 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«По поручению президента правительство утвердило новую госпрограмму, в рамках которой решим вопрос эффективного вовлечения в оборот земель для сельского хозяйства, а также будем развивать мелиоративный комплекс», — сказал он.

Как рассказал глава правительства, программа рассчитана на десятилетний срок. Её результатом может стать введение в оборот 13 млн гектаров земли. Сначала предполагается создание базы данных, содержащей достоверную информацию об участках в 83 регионах, которые предполагается вовлечь в с/х оборот.

Также плану проводить мелиорацию, осушение участков, высаживание лесозащитных полос, борьба с эрозией и опустыниванием земель и другие работы. Объём финансирования программы за весь период действия должен составить 530 млрд рублей.