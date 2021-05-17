Уфа, , 13:00 — REGNUM Более 55 тысяч дефектов дорожного полотна устранили в текущем году в Башкирии. Об этом 17 мая сообщил и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства региона Виктор Жульков на оперативном освещении в республиканском правительстве.

По его словам, в республике рабочие продолжают ямочный ремонт автомобильных дорог. Согласно данным на 16 мая в регионе отремонтировано порядка 60% от общего числа оцифрованных ям.

Жульков также отметил, что сотрудники регионального минтранса проинспектировали более 13 тысяч км дорог и выявили более 92 тысяч дефектов. При этом всего в регионе 19 781 км автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил ускорить темпы оцифровки дефектов дорог в Чишминском, Чекмагушевском, Баймакском, Калтасинском, Зилаирском и Мечетлинском районах, в которых проинспектировано лишь 10% от общей протяжённости заасфальтированных дорог.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены завершить работы по ямочному ремонту дорог до 15 июня.