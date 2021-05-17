Москва, , 13:00 — REGNUM Увеличение расходов бюджета Москвы стало возможным за счет высоких темпов восстановления столичной экономики. Об этом 17 мая заявила глава департамента финансов города Елена Зяббарова на заседании комиссии по экономической и социальной политике Московской городской думы, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам чиновника, экономическая ситуация в Москве по итогам 2020 года оказалась значительно лучше, чем это прогнозировалось при формировании проекта бюджета на 2021 год и плановый период.

«Во-первых, восстановление рынка труда произошло более быстрыми темпами. Увеличение годового фонда оплаты труда по итогам 2020 года произошло на 11,4%. Во-вторых, лучше ожидаемых оказались экономические показатели деятельности организаций», — сказала глава столичного департамента финансов.