Анкара, , 12:58 — REGNUM Ситуация, которая в настоящее время складывается в Палестине, является ужасающей. Такое мнение высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с Папой Римским Франциском, его слова приводит агентство Anadolu.

«Турция предпринимает активные дипломатические усилия по ситуации в Палестине на всех международных платформах, в том числе в ООН, однако Совет Безопасности ООН не проявляет должного ответственного подхода к данному вопросу. В Палестине сложилась ужасающая обстановка», — сказал он.

Также турецкий лидер призвал страны мира к тому, чтобы они объединили свои усилия для противодействия «государству-оккупанту» Израилю, игнорирующему, по мнению Эрдогана, «даже неприкосновенность святынь».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава службы гражданской обороны северной части анклава Хасан аль-Джамаси заявил, что Армия обороны Израиля якобы применила в ходе обстрелов территории сектора Газа 17 мая фосфорные боеприпасы.