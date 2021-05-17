17 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили разгон с использованием водомётов демонстрации в поддержку Палестины в Париже.

Светлана Рыбина, , 16:18 — REGNUM Акция в поддержку Палестины, прошедшая на территории Парижа, которая закончилась тем, что полиция применила против демонстрантов водомёты, вызвала бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 17 мая в социальной сети Facebook.

Протест Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Ждём защитников демократии с их санкциями в отношении Франции! Люди имеют право выражать свое мнение! Но, наверное, нам скажут так: «Это другое. Вы не понимаете», — предположила Vera A.

Многие пользователи удивились отсутствию должной реакции на произошедшее со стороны множества правозащитных организаций. Люди убеждены, что такой повод должен был бы вызвать резонанс среди общественников, но почему-то все молчат.

«Где наши гнусавые либероиды?! Почему не возмущены произволом макроновского режима?!» — возмущается Елена Г.

Некоторые комментаторы отметили, что европейские страны привыкли поучать Россию и Белоруссию, как им необходимо реагировать на митинги внутри своих стран, но сами же устраивают откровенно насильственные акции.

«А кто там Белоруссию-то учил, как митинги нужно разгонять?! Палестина заслужила внимание, но что ей это ответила Европа? Запад попрал права человека, и подобные инциденты прямое тому доказательство», — написала Татьяна Е.

Часть людей убеждена, что события в Париже ярко показали то, что в Европе царит принцип двойных стандартов, и то, что дозволено Юпитеру, никогда не будет дозволено быку.

«Ай-яй-яй, как недемократично! Это Европа или как? А что же тогда эти как бы европейские страны другим тыкают, поучают и укоряют, как полицейских, так и милицию, что, мол, они неправильно и недемократично ведут разгон в их странах?» — отметила Анжела Р.

Полиция Парижа обрабатывает водометом протестующих Цитата из видео на YouTube

Часть граждан призвала руководство Франции обратить внимание на то, что оно очень много внимания уделило оснащению своей полиции всеми необходимыми средствами для подавления демонстраций, но совершенно забыло про свою культуру и противопожарную безопасность.

«Они бы так активно лучше свои древние соборы тушили. Или все пожарные машины разобрали на водомёты для протестующих?» — задаётся вопросом Владимир В.

Ряд пользователей обратил внимание на самих митингующих во Франции, которые очень переживают за Палестину, но почему-то решили высказать свою точку зрения только во Франции.

«Если такие смелые, пусть едут в Палестину, берут в руки автомат и сами воют. А на улицах Парижа орать много смелости не надо», — заметил Tim K.

Напомним, 17 мая в Париже состоялась акция в поддержку Палестины, которая закончилась тем, что полиция применила против демонстрантов водомёты.