Санкт-Петербург, , 13:19 — REGNUM Постановление правительства Ленинградской области, регулирующее меры по предотвращению распространения коронавируса, будет изменено из-за роста количества госпитализаций с ковидом. В частности, губернатор региона Александр Дрозденко поручил отменить проведение общественных мероприятий в районах «красной» зоны с наибольшим уровнем распространения COVID-19. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе областной администрации.

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По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю отмечен прирост пациентов, госпитализируемых с ковидом и внебольничной пневмонией. Так, за неделю в больницы региона было госпитализировано 388 человек, что на 64% больше, чем на предыдущей неделе. В Ленинградской области развернуто 788 коек для пациентов с коронавирусом, при этом 145 из них свободны (18,4%).

На данный момент распределение районов Ленинградской области по зонам выглядит следующим образом: в «красной» зоне — Выборгский, Гатчинский, Киришский Тихвинский, Сланцевский районы. В «желтой» зоне — Всеволожский, Бокситогорский, Кировский, Лодейнопольский, Приозерский, Подпорожский, Тосненский районы. В «зеленой» зоне — Волховский, Волосовский Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский районы и Сосновый Бор.

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