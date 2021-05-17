Краснодар, , 12:55 — REGNUM Ученики только четвертых, девятых и одиннадцатых классов школ Краснодара смогут принять очно участие в торжественных линейках, посвящённых «Последнему звонку». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города по результатам планёрного совещания 17 мая.

«Последние звонки пройдут 22 мая — уже в эту субботу. Все линейки начнутся в школах в 08:30 и будут продолжаться около 40 минут. В некоторых школах будет проведено по две линейки — в связи с тем, что количество учащихся большое. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, разъяснениями Министерства образования, Последние звонки в очном формате пройдут только для учащихся 4, 9 и 11 классов», — уточнил директор департамента образования Алексей Некрасов.

Всего в Краснодаре 103 общеобразовательные школы, в том числе 93 — муниципальные, 10 — государственные и негосударственные. Всего в мероприятиях к «Последнему звонку» примут участие 36,8 тыс. выпускников. Будет ограничено и посещение родителей — планируется приглашать от семьи по одному человеку.