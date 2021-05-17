17 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана с попыткой привлечения стран — членов ОДКБ.

Светлана Рыбина, , 16:00 — REGNUM Заявление МИД Азербайджана о том, что Ереван попытался политизировать урегулирование ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном, обратившись в ОДКБ, вызвало широкое обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения на эту ситуацию 17 мая в социальной сети Facebook.

Никол Пашинян Primeminister.am

«Похоже, когда Никол Пашинян подписывал Соглашение 10 ноября, он не до конца его прочитал или не совсем верно понял», — предполагает Aynur M.

Многие пользователи уверены, что деятельность исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна направлена на то, чтобы обострить ситуацию на границе.

«Я так понимаю, Пашинян сам не понял, что подписал. Теперь мы имеем дело с истериком, который пытается всех втянуть в конфликт, которого можно было сотню раз уже избежать!» — указала Salamea D.

Некоторые комментаторы уверены, что Пашиняну крайне необходимо втянуть в приграничный конфликт вообще все страны ОДКБ, чтобы затянуть его разрешение.

Никол Пашинян и Ильхам Алиев President.az

«Пашинян просто ищет повод, чтобы втянуть ОДКБ в то, чего нет. Азербайджан восстанавливает свои границы и имеет на это право, согласно соглашениям», — поделился своим мнением Rüfət Ə.

Часть людей вынесла предположение, что план армянского политика заключается в том, чтобы добиться громкого отказа участников ОДКБ и пригласить в конфликтный регион войска НАТО из сочувствующих Армении стран Европы.

«Пашинян пытается этим самым дискредитировать ОДКБ и привести натовские войска. Якобы он просил своих друзей, они ему отказали, и вот, мол, ему пришлось обратиться за границу. Хитрый уж», — написал Ruslan D.

Ряд пользователей призвал политиков перестать спекулировать и использовать разного рода недопонимания в своих узких интересах. Граждане ждут, чтобы между Арменией и Азербайджаном установился долгожданный мир.

«Напрасно Армения шумит. Границы должны быть уточнены, и на Кавказе должен наконец-то установиться мир», — пишет Ceyhun M.

Азербайджанские военные Mod.gov.az

«Делимитация границы происходит по картам, составленным Главным управлением геодезии и картографии при Совете министров СССР в начале 50-х годов, отпечатанным шестой типографией Минобороны для советских вооруженных сил в 1975 году. Эти карты составлялись под административно-территориальное деление в связи с принятием новой советской Конституции 1977 года и на основании заключительного акта Хельсинкской конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года. Они являются единственным юридическим документом для делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном. Поэтому, если озеро Гарагель относилось к территории АзССР в 1975 году, то в 2021 году оно должно относиться к территории Азербайджана», — считает Эльнур А.

Напомним, 15 мая ТАСС опубликовал материал, согласно которому глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов заявил, что Ереван попытался политизировать урегулирование ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном, обратившись в ОДКБ.