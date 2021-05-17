Пермь, , 12:52 — REGNUM В Пермском крае участниками предварительного голосования «Единой России» станут 709 человек, сообщает региональное отделение партии.

Заявки на участие в праймериз по выборам в Госдуму подали 105 человек, в Заксобрание — 385 человек, в Пермскую городскую думу — 219 человек.

На участие в предварительном голосовании претендовали 759 кандидатов. Однако получили отказ в регистрации 33 человека, из них четверо отозвали свои заявления. Кроме того, 13 решений о регистрации аннулированы на основании личных заявлений.

Среди зарегистрированных кандидатов праймериз 156 волонтеров и общественников, 112 действующих депутатов. Примечательно, значительная часть кандидатов является беспартийными, 250 человек имеют партбилет «Единой России», а 117 человек являются сторонниками партии.

Предварительное голосование пройдёт с 24 по 30 мая в онлайн-формате с верификацией пользователей на портале «Госуслуги». Итоги станут известны 1 июня. С учетом результатов сформируют списки для участия в выборах, которые пройдут в сентябре 2021 года.