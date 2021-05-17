Тбилиси, , 12:54 — REGNUM Кафе и рестораны в Грузии в выходные дни смогут открывать свои залы, которые находятся на открытом воздухе. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 17 мая объявил на брифинге глава штаба при координационном совете по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе.

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«По решению координационного совета, с текущей недели пункты общепита могут принимать посетителей по субботам и воскресеньям только на открытом воздухе. Естественно, будет необходимо соблюдать действующие регуляции», — сказал Гибрадзе.

Он добавил, что в случае улучшения эпидемиологической обстановки в стране с 1 июня могут быть сняты другие карантинные ограничения.

Ранее кафе и ресторанам в выходные дни разрешалось работать только навынос.

Стоит отметить, что с 17 мая в Грузии сократили время действия комендантского часа. С этого вечера запрет на нахождение в общественных местах начнёт действовать не с 21:00, а с 23:00. Заканчиваться он будет также в 05:00.

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