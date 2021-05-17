Санкт-Петербург, 17 мая, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Предложенное вице-премьером Татьяной Голиковой расширение сферы применения материнского капитала имеет как положительную, так и негативную стороны. Такое мнение 17 мая корреспонденту ИА REGNUM высказал доктор экономических наук, профессор СПбГУ Александр Лякин.

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По данным СМИ, Голикова предлагает, в частности, дать возможность семьям использовать материнский капитал сразу после рождения ребёнка на самостоятельное жилищное строительство либо реконструкцию частных домов, а также на оплату образовательных услуг частных детских садов и школ.

По словам Александра Лякина, с одной стороны, любое расширение возможностей использования материнского капитала — это неплохо. Действующие ограничения на его применение предполагают, что правительство не очень доверяет способности матери рационально распорядится маткапиталом и устанавливает сферы использования — «на это можно, а здесь нет».

С другой стороны, выбираемые государством за семью разумные цели в виде оплаты труда частных воспитателей, учителей и репетиторов фактически означают, что власть расписывается в своей неспособности организовать нормальную работу образовательной системы и, прежде всего, средней школы.

«Может, стоило бы прислушаться к людям, хорошо знающим работу школы и болеющим за нее: разогнать безумную чиновничью надстройку над образованием, убрать вал отупляющей бумажной работы, уйти от ЕГЭ, восстановить в правах блок математических и естественно-научных предметов в школе? Тогда, может быть, удастся сэкономить на образовательных услугах за счет роста качества школьного образования. А что касается строительства и ремонта — вполне капитальные вложения, отвечают самому названию — материнский капитал», — отметил эксперт.

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