Москва, , 12:58 — REGNUM Бюджет Москвы на 2021 год и плановый период планируется увеличить на 191,3 млрд. рублей в доходной и расходной части. Соответствующий вопрос 17 мая рассматривается на заседании комиссии по экономической и социальной политике Московской городской думы, передает корреспондент ИА REGNUM.

В рамках предложенных поправок дефицит столичного бюджета остается неизменным и составляет 510 млрд рублей, отметила глава департамента финансов города Елена Зяббарова.

«Главный вопрос. Что же дает нам основания вот сейчас уже, в первом полугодии текущего года произвести корректировку годовых объемов доходов бюджета», — сказала Зяббарова.

Отвечая на этот вопрос, она заявила, что внести предложенные изменения получается за счет более быстрого, чем ожидалось ранее, восстановления экономики Москвы.

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