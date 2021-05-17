Нур-Султан, , 12:47 — REGNUM В Казахстане государственный обвинитель запросил от семи до одиннадцати лет лишения свободы для подсудимых по делу о хищении в компании LRT, 17 мая сообщает издание InformBuro.

Специализированный межрайонный уголовный суд Нур-Султана завершил судебное разбирательство по делу о хищении при строительстве линии легкорельсового транспорта LRT в Нур-Султане.

Прокурор попросил суд назначить бывшему руководителю управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нур-Султана Рашиду Аманжулову одиннадцать лет лишения свободы.

Бывшему депутату и секретарю маслихата (совета) Нур-Султана Жанату Нурпиисову грозит девять лет тюрьмы, бывшему председателю правления Astana Innovations Талгату Ашиму и представителю подрядчика Тимуру Касабаеву — по восемь лет.

Представителю подрядчика Даурену Абдыхамитову и Улугбеку Ачилову грозит по 11 лет тюрьмы, Дулату Мусенову — семь лет.