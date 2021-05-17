Пекин, , 12:46 — REGNUM Китайские власти поддерживают позицию ряда развивающихся стран, которые указывают на необходимость отменить право интеллектуальной собственности на вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом 17 мая в ходе регулярного брифинга заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь.

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«Китай относится к такой позиции с абсолютным пониманием и поддержкой», — подчеркнул представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Лицзянь добавил, что власти страны считают вакцины от коронавируса нового типа всеобщим достоянием, поэтому Пекин готов содействовать справедливому распределению вакцин в мире и будет «делать всё возможное, чтобы обеспечить их доступность».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году с предложением временно отказаться от патентов на вакцину от COVID-19 выступили ЮАР и Индия. В настоящее время эту идею поддержали уже 60 стран, в частности, Боливия, Венесуэла, Египет, Монголия и Пакистан. В настоящее время единого мнения среди стран — участниц ВТО по данному вопросу нет.