Москва, , 12:58 — REGNUM Штраф до 28 млн рублей грозит компании Facebook за отказ удалить запрещённый в России контент. Об этом сообщили 17 мая в 422-м мировом судебном участке в Москве.

В судебном участке пояснили, что получили четыре протокола о нарушении порядка ограничения доступа к информации, которое предусмотрено законодательством РФ. Дата заседания пока не определена.

«Компании грозит наказание в виде штрафа на сумму 28 млн рублей», — сообщили ТАСС в суде.

Читайте также: Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать материал RT о Гагарине