Курган, , 12:46 — REGNUM В Кургане на основании вердикта присяжных вынесен приговор восьми осужденным, забившим до смерти человека в исправительной колонии №1. Об этом сообщает СУ СКР по Курганской области.

По данным следствия, в ноябре 2018 года осужденные, отбывающие наказание в ИК-1 на почве неприязни к другому заключённому в течение длительного времени удерживали его в подсобном помещении и жестоко избивали, в том числе и пропиленовыми трубами. От полученных травм мужчина скончался.

В зависимости от роли каждого в преступлении, осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 лет до 13 лет. Один из них будет отбывать наказание в колонии особого режима.

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