Ярославль, 17 мая 2021, 12:45 — REGNUM Депутат муниципалитета Ярославля, в прошлом и.о. мэра города Алексей Малютин считает нелогичной отмену резервирования земли под Карабулинскую развязку. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 мая постановление мэрии Ярославля досрочно отменило резервирование земли, которое ранее регулярно продлялось. Городские власти объяснили это разработкой новой схемы организации дорожного движения и обращениями жителей, которые раньше не могли ни строить, ни реконструировать уже построенные дома на месте будущей дороги.
Депутат полагает, что сначала нужно было разработать новые решения по организации движения, а уже затем снимать ограничения.
Разговоры о Карабулинской развязке в Ярославле идут с конца XX века. Последняя попытка реанимировать проект была предпринята в 2016 году, когда мэрия заказала актуализацию проектной документации за 200 миллионов рублей. Однако проект не прошёл госэкспертизу из-за неясных перспектив с финансированием.
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