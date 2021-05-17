Ярославль, , 12:45 — REGNUM Депутат муниципалитета Ярославля, в прошлом и.о. мэра города Алексей Малютин считает нелогичной отмену резервирования земли под Карабулинскую развязку. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Алексей Малютин City-yaroslavl.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 мая постановление мэрии Ярославля досрочно отменило резервирование земли, которое ранее регулярно продлялось. Городские власти объяснили это разработкой новой схемы организации дорожного движения и обращениями жителей, которые раньше не могли ни строить, ни реконструировать уже построенные дома на месте будущей дороги.

«Сейчас люди начнут реконструировать объекты, которые у них есть. Возможно, будут застроены свободные земельные участки. Это увеличит выкупную стоимость. И тогда уже мы точно никогда не договоримся с Федерацией о выделении денег на развязку, потому что миллиарды рублей нужны были именно на выкуп объектов недвижимости. Если мы за все время не смогли добиться эти-то денег от Федерации, а завтра к ним придём за деньгами которые увеличились в 1,5, в 2 раза — я думаю, что мы вообще их не получим. Мы можем просто похоронить эту историю», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Алексей Малютин.

Депутат полагает, что сначала нужно было разработать новые решения по организации движения, а уже затем снимать ограничения.

«Сначала нужно было разработать новую схему, её презентовать. И если мы видим, что да, она хорошая, резервировать новое направление и отменять резервацию здесь. Потому что иначе мы подставляем и граждан, и подставляем бюджеты, и непонятно, для чего всё это надо», — сказал Малютин.

Разговоры о Карабулинской развязке в Ярославле идут с конца XX века. Последняя попытка реанимировать проект была предпринята в 2016 году, когда мэрия заказала актуализацию проектной документации за 200 миллионов рублей. Однако проект не прошёл госэкспертизу из-за неясных перспектив с финансированием.

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