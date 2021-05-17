Рязань, , 12:56 — REGNUM В Рязанской области 17 мая подтверждено 46 случаев заражения коронавирусом, что на два меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Противоэпидемические мероприятия продолжается в двух вузах региона.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,16%. С начала пандемии в Рязанской области COVID-19 подтвердился у 28 568 жителей. Выздоровели 27 040 человек, в том числе 49 пациентов выписаны за последние сутки.

В лечебных учреждениях находится 271 пациент с COVID-19. В тяжёлом состоянии — 34 человека, из них 20 подключены к аппаратам ИВЛ.