Москва, , 12:46 — REGNUM По итогам первого квартала 2021 года в России больше всего новых машин китайских марок было продано в Москве. Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо».

С января по март текущего года в российской столице было куплено 2010 китайских машин, что на 70% больше, чем год назад, когда было приобретено всего 1180 единиц автомобилей.

На втором месте по количеству продаж китайских машин находится Подмосковье с результатом 1648 экземпляров. Это на 73% больше, чем годом ранее. Тройку регионального рейтинга замыкает Санкт-Петербург. Здесь был продан 1101 китайский автомобиль (+68%).

Далее по списку идут: Краснодарский край (1039 ед.; +140,5%.) и Челябинская область (752 ед.; 168,6%).

Всего же за первый квартал нынешнего года российские дилеры реализовали 17 522 китайских автомобиля — на 71% больше, чем год назад, когда их продажи составляли 10 228 единиц.

Напомним, продажи машин сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) китайских компаний выросли на российском авторынке в марте 2021 года на 91%, до 7351 единицы.

Читайте также: Китайский автопроизводитель BAIC пошел по пути «интеллектуализации»