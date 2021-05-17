Красногорск, , 12:45 — REGNUM Все населенные пункты, которые жители заселяют преимущественно на летний период, должны быть обеспечены вывозом мусора. Соответствующее поручение 17 мая дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

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По его словам, главная задача — предотвратить складирование мусора в несанкционированных местах.

«Обращаю внимание, что работающие СНТ (садоводческие некоммерческие товарищества — прим. ИА REGNUM), населенные пункты, которые оживают в летнее время, должны обязательно иметь договоры с нашими региональными операторами, чтобы мы не видели ситуации, когда мусор на наших остановках и его вывозят в жилые кварталы», — сказал глава региона.

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