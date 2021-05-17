Москва, , 12:41 — REGNUM К сожалению, курс рубля — это в значительной степени вопрос геополитики. Рубль торгуется со значительным дисконтом из-за введенных против России со стороны США и Евросоюза санкций, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Для части глобальных инвесторов рубль и номинированные в российской валюте ценные бумаги относятся к токсичным активам, глобальные инвесторы их просто избегают.

В результате цены на импортные технологии и качественные импортные товары для россиян завышены. Однако в ближайшее время российский рубль скорее пойдет вверх, чем вниз.

Причин несколько. Главная из них — это изменение денежно-кредитной политики Банка России, который начал повышать ключевую ставку.

Повышение ключевой ставки Банка России — это главный фактор укрепления нацвалюты. При таргете по инфляции в 4%, естественным уровнем ключевой ставки является 6−8%.

В пользу укрепления российского рубля говорят и российские макроэкономические тренды. Экономика за счет вакцинации от COVID-19 выходит из рецессии и должна полностью восстановиться к концу2021 года.

Еще одним важным фактором является рост цен на нефть. Черное золото уже находится на комфортном уровне. На конец года мы оцениваем Brent в $80−90 за баррель.

Спрос на акции российских компаний — это также дополнительный фактор в пользу укрепления рубля. Дивидендная доходность российских «голубых фишек», если не считать Турцию, лучшая в мире. По итогам 2021 года она должна вырасти с 6,5% до 9%.

Прежде чем купить акции на Московской бирже иностранным инвесторам сначала надо будет купить российский рубль.

В рамках базового сценария на лето 2022 года курс российской валюты оценивается в коридоре 60−65 руб. за доллар», — считает экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие несколько лет цена на доллар опустится до 60 рублей, сейчас эта валюта стоит 74 рубля, заявил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

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