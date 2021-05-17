Газа, Палестина, , 12:49 — REGNUM Фосфорные боеприпасы применила в ходе обстрелов территории сектора Газа 17 мая Армия обороны Израиля. Такое утверждение 17 мая сделал глава службы гражданской обороны северной части анклава Хасан аль-Джамаси в эфире телеканала Al Jazeera.

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"С утра оккупационные войска выпустили восемь фосфорных снарядов», — сказал он.

При этом Главное управление гражданской обороны сектора в обнародованном заявлении отметило, что ВС Израиля утром 17 мая обстреляли одну из фабрик по производству поролона к востоку от лагеря Джабалия в северной части анклава с применением «зажигательных фосфорных» боеприпасов и дымовых шашек.

«Бомбардировка привела к возникновению крупных пожаров на складах предприятия, поскольку там находились легковоспламеняющиеся материалы» — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил, что обострение конфликта между Израилем и движением ХАМАС началось из-за «внутренних палестинских политических маневров».