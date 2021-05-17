Джакарта, 17 мая 2021, 12:40 — REGNUM Правительство Индонезии получило отчет от Агентства по надзору за продуктами и лекарствами относительно двух человек в Джакарте, которые умерли после прививки вакциной AstraZeneca, сообщает CNBC Indonesia.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»
После смерти пациентов власти Индонезии приняли решение временно приостановить использование вакцины AstraZeneca. В настоящее время правительство расследует причину смерти двух индонезийских граждан.
Партия вакцины AstraZeneca CTMAV547 состояла из 448 480 доз. Всего Индонезия получила 3 853 000 доз вакцины AstraZeneca.
Министерство здравоохранения Индонезии призывает общественность сохранять спокойствие.
Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии сообщили о суточном приросте числа носителей коронавируса