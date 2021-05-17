Джакарта, , 12:40 — REGNUM Правительство Индонезии получило отчет от Агентства по надзору за продуктами и лекарствами относительно двух человек в Джакарте, которые умерли после прививки вакциной AstraZeneca, сообщает CNBC Indonesia.

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После смерти пациентов власти Индонезии приняли решение временно приостановить использование вакцины AstraZeneca. В настоящее время правительство расследует причину смерти двух индонезийских граждан.

Партия вакцины AstraZeneca CTMAV547 состояла из 448 480 доз. Всего Индонезия получила 3 853 000 доз вакцины AstraZeneca.

Министерство здравоохранения Индонезии призывает общественность сохранять спокойствие.

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