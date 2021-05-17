Элиста, , 12:40 — REGNUM В Республике Калмыкия план вакцинации от COVID-19 выполнен почти на треть, сообщили ИА REGNUM в правительстве РК.

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«Привито: V1 — 34 685 человек, V2 — 25 443 человека. 41,6% поступившей вакцины направляется для иммунизации городского населения, 58,4% — в районы республики. Привито уже 28,1% от планового показателя», — уточнили власти.

По уточнённой информации, в регион с начала прививочной кампании поступило более 43,3 тысячи комплектов антиковидной вакцины.

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