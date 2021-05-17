Москва, , 12:39 — REGNUM Власти Палестины планируют обратиться в Международный уголовный суд (МУС) после ударов Израиля по объектам СМИ в секторе Газа. Об этом 17 мая заявил посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль.

«Мы будем поднимать этот вопрос в Международном уголовном суде. Да, мы будем поднимать этот вопрос и другие, потому что атаки Израиля на сектор Газа — преступление», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 мая, израильские вооруженные силы нанесли удар по 11-этажному зданию в Газе, где, в частности, располагались офисы международных средств массовой информации, среди которых офисы телеканала Al-Jazeera и агентства Associated Press.

Палестино-израильский конфликт резко обострился 10 мая, когда после столкновений в Восточном Иерусалиме Палестина и Израиль стали обмениваться массированными ударами.