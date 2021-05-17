Оренбург, , 12:39 — REGNUM В Оренбургской области в праймериз «Единой России» намерены участвовать 283 человека, сообщает реготделение партии.

Продано 383 заявления: 127 — для участия в предварительном голосовании по определению кандидатов в Госдуму и 256 — в Законодательное собрание Оренбуржья.

Итоговый список кандидатов предварительного голосования включает 248 человек. Из них 47 человек являются кандидатами предварительного голосования как по отбору кандидатов в Государственную Думу, так и по отбору кандидатов в депутаты Заксобрания области (по списку «Единой России» и по одномандатным округам).

Напомним, предварительное голосование пройдёт с 24 по 30 мая посредством портала «Госуслуги». Итоги подведут 1 июня. Результаты учтут при формировании списков кандидатов «Единой России» на выдвижение в Госдуму и региональный парламент, которые пройдут в сентябре 2021 года.