Псков, , 13:34 — REGNUM В Псковской области за прошедшую неделю количество новых случаев заражения коронавирусом увеличилось на 12,2%. За последние сутки в регионе подтвердили 51новый случай заражения, что на 16 случаев меньше, чем сутками ранее. Об этом 17 мая сообщил губернатор Михаил Ведерников. При этом за сутки зарегистрировано еще пять летальных исходов от ковида.

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«Обратите внимание, что по итогам недели увеличилась динамика распространения заболевания! По сравнению с предыдущей неделей рост числа новых случаев составил 12,2%, — сообщил глава региона. —Пожалуйста, берегите себя и соблюдайте все меры предосторожности».

Всего с начала пандемии в Псковской области подтверждено37 214 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели30 490 человек, в том числе196 — за минувшие сутки. Умерли от ковида374 жителя региона.

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