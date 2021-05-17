Кызыл, , 12:38 — REGNUM В Туве сотрудники полиции разыскивают водителя, скрывшего с места смертельного ДТП. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, трагедия произошла на одной из улиц Кызыла утром 16 мая.

«Неизвестный водитель неустановленного транспортного средства совершил наезд на 25-летнего мужчину, который скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. В нарушение Правил дорожного движения водитель скрылся с места ДТП», — отметили в ведомстве.

Предположительно, виновник аварии передвигался на машине марки ВАЗ 2114 или ВАЗ 2115 белого цвета.

Возбуждено уголовное дело. Очевидцев происшествия, а также людей, владеющих какой-либо информацией, просят помочь в поиске скрывшегося водителя. В полиции гарантируют им анонимность.

Читайте также: Пьяный водитель в Туве устроил ДТП, в котором погиб пятилетний ребёнок