Красногорск, , 12:38 — REGNUM В Подмосковье следует увеличить объем производства молока и молочных продуктов. Об этом 17 мая заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

«По овощам, по сыру, по хлебобулочным изделиям мы находимся на первой строчке в рейтинге по производству (среди других регионов России — прим. ИА REGNUM). Вместе с тем по молоку и по ряду других направлений нам есть к чему стремиться», — сказал Воробьев.

Отмечая достижение сельского хозяйства Подмосковья, глава региона напомнил, что семь лет назад урожай зерновых здесь составлял около 300 тыс. тонн, а по итогам 2020 года превысил полмиллиона тонн.