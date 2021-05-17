Светлоярский район, , 12:37 — REGNUM Масштабный рейд по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства провели полицейские в Светлоярском районе Волгоградской области. Работодателям предстоит заплатить крупные штрафы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 мая в пресс-службе регионального УМВД.

Сотрудники проверили сельхозпредприятия, на которых трудились 18 иностранных граждан. Оказалось, что 12 мигрантов осуществляли трудовую деятельность без разрешительных документов. В отношении них составлены административные протоколы.

Работодателям, привлекшим иностранцев на сельхозугодия с нарушением законодательства, грозит штраф в размере до 800 тысяч рублей за каждого незаконного работника.