Барнаул, , 12:34 — REGNUM Преложение о расширении использования маткапитала, которое президенту РФ Владимиру Путину направила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова, поддерживает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Корреспонденту ИА REGNUM он также пояснил:

«Другое дело, что эти предложения — это все равно полумеры. Надо масштабно и комплексно изучить этот вопрос — куда сами семьи хотели бы потратить средства маткапитала, а потом уже внести полноценный законопроект, используя весь наработанный в этой части опыт.

К примеру, фракция «Справедливая Россия» на основе обращений самих избирателей ещё в 2018 году разработала и внесла в Думу свой законопроект, как раз предусматривавший расширение направление использования маткапитала — так он до сих пор ещё не рассмотрен!»

Напомним, ранее о том, что вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой расширить использование маткапитала, написали «Известия».

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