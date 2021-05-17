17 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Воронежцы массово получили счета за капитальный ремонт жилья с начисленными «долгами» и «пенями». При этом, по утверждению самих собственников, никаких долгов они не имеют, а суммы, указанные в качестве долга, нередко превышают основную. Ранее в региональном фонде капремонта отчитались об уровне собираемости взносов на капремонт выше 100%.

Зоя Емельянова, , 13:17 — REGNUM Воронежцы массово получили счета за капитальный ремонт жилья с начисленными «долгами» и «пенями». При этом, по утверждению самих собственников, никаких долгов они не имеют, а суммы, указанные в качестве долга, нередко превышают основную.

ЖКХ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ситуация такая: есть начисление за этот месяц, нет долга за предыдущие месяцы. Но с какого-то чёрта образовались пени, да ещё и на приличную сумму! Позвонив по номеру, указанному на квитанции, мне корректно объяснили, что это у них сбой в системе, и платить пени не нужно — только текущий месяц», — цитируют горожан «Вести-Воронеж». Некоторые из жителей утверждают. Что уже не в первый раз сталкиваются с подобной проблемой.

Новость об очередных «ошибочных» начислениях вызвала широкий отклик в социальных сетях. Многие комментаторы уверены, что такие ошибки к технике отношения не имеют.

«Ну что вы в самом деле. Ну лето же началось. Денег на отпуск нужно», — написал Сергей С., предположив, что в частном бизнесе за подобные «косяки» виновные понесут серьезное наказание.

«Вот если бы их рублем, и хорошим, наказывали за это, так же как и IT-сектор, всё бы моментально прекратилось, а другие бы подумали. Или выгоняли с работы, было бы больше толку», — ответил Александр Е.

Счёт за ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я бы смотрел на эту ситуацию с платежками как на лохотрон. Это не сбой, на мой взгляд. Кто-то молча заплатит, кто-то нет», — считает Михаил А.

«Такое законное мошенничество, прикрытое словом «сбой ПО», — добавил тот же комментатор.

«Доиграетесь вы скоро с этим «ошибками системы», и запылают костры инквизиции», — предположил Михаил Б.

Впрочем, другие участники дискуссии усомнились в этом.

«Не запылают. Народ терпеливый, сглотнёт слезу и дальше терпеть будет», — написал Дмитрий П.

«Ужаснейшая организация, сидящая на нашей шее… да ещё и с хамским отношением к клиентам», — считает Валентина М.

В комментариях пользователи также сообщают, что по указанному в квитанции номеру телефона в Фонд капремонта дозвониться невозможно — все операторы постоянно заняты. Один из участников обсуждения предложил получившим «сюрпризы» воронежцам обратиться в интернет-приёмную прокуратуры.

Строительные леса Кульчицкий Александр © ИА Красная Весна

«По признакам «мошенничество». Тогда и ответы будут, и разъяснения», — написал Евгений Н.

«Хоть бы раз ошиблись в пользу потребителей!!!» — риторически возмущается Денис Л.

Интересно, что 12 мая правительство региона распространило сообщение о том, что в Воронежской области собираемость взносов на капитальный ремонт превысила 100%. За четыре месяца 2021 года собственники помещений в многоквартирных домах заплатили 100,4% начисленных взносов на капремонт, что на 7,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Воронеже уровень платежной дисциплины также высокий — за четыре месяца собираемость взносов на капремонт составила 100,4%.