Красногорск, , 12:37 — REGNUM Главам муниципальных образования Подмосковья следует уделять внимание не только крупным инфраструктурным проектам, но и не значительным аспектам, которые беспокоят жителей. Соответствующее поручение 17 мая дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

По его словам, с наступлением теплой погоды на территории Подмосковья начался сезон отдыха, причем не только местных жителей, но и москвичей. Поэтому муниципальным властям следует уделять пристальное внимание тем вопросам, которые волнуют граждан.

«В преддверии лета мы видим, какое большое количество жителей и наших, и из мегаполиса приезжают, отдыхают, уделяют внимание мелочам. И за все это мы несем отетственнность. Поэтому хочу подчеркнуть значимость результативности работы. Прошу глав обращать внимание и на значимые проекты, и на мелочи, которые волнуют людей», — сказал Воробьев.

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