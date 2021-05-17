Пенза, , 12:44 — REGNUM В Пензенской области по итогам четырех месяцев текущего года зарегистрировано 4877 преступлений, что больше аналогичного периоде прошлого года на 348 преступлений, или на 7,7%. Из них особо тяжкие — 292 (244 — в 2020 году), тяжкие — 1271 (1043), средней тяжести — 842 (776), небольшой тяжести — 2472 (2466). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Рост числа зарегистрированных противозаконных деяний отмечен в 19 районах, снижение преступности произошло в 13 районах области. На прежнем уровне преступность фиксируется в Бековском районе.

Так, на 322 случая возросло число преступлений по факту мошенничества, на 73 — за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, на 56 преступлений больше по статье — «Кража», на 29 — за незаконные приобретение, хранение наркотических средств, на 19 — за дачу взятки.

В Пензенской области продолжает рост преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. За 4 месяца по сравнению с аналогичным периодом 2020 года рост составил 21,1% (1617 или +282). Доля данных преступлений — 33,2% от общего числа зарегистрированных по области. Более 1 тыс. преступлений этой категории — хищения имущества. Почти каждое второе преступление, совершаемое с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, относится к категории тяжких, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл по итогам января — апреля текущего года зарегистрировано 2415 преступлений, что на 10,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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