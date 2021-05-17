Москва, 17 мая 2021, 12:31 — REGNUM Банковский сервис для снятия денег с чужих карт через QR-код — крайне полезный сервис для ускорения расчетов особенно в малом бизнесе, в частных сделках или для помощи родным, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что в России несколько банков начнут внедрять функцию снятия денег в банкомате с чужой карты.
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