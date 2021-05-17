Кызыл, , 12:30 — REGNUM В Туве правоохранители выясняют обстоятельства ДТП со смертельным исходом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, авария произошла вечером 16 мая на 1025 км трассы Р-257 «Енисей».

По предварительным данным, 21-летний молодой человека за рулём ВАЗ-21 093 не справился с управлением и допустил опрокидывание машины.

Кроме водителя, в салоне в этот момент находились трое пассажиров — 25-летняя девушка и двое детей 2016 и 2018 годов рождения, которые перевозились без детских удерживающих устройств. В результате происшествия пятилетний ребёнок погиб на месте.

«Проведенное на месте освидетельствование водителя на состояние алкогольного опьянения показало положительный результат. Кроме того, при проверке по базе ГИБДД установлено, что водительское удостоверение водителю не выдавалось», — отметили в ведомстве.

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