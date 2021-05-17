Екатеринбург, , 12:55 — REGNUM В Арбитражный суд Свердловской области поступило исковое заявление Центрального банка России в отношении лишённого лицензии банка «Нейва». Соответствующая информация размещена в картотеке суда.

Согласно данным сведениям, иск был подан ещё 11 мая 2021 года. Подробности иска в системе не разглашаются.

После отзыва лицензии у банка регулятор может подать иск о банкротстве учреждения или о его ликвидации. Судя по данным картотеки, иск не касается возможного банкротства банка. Поэтому, вероятно, речь в иске идёт о ликвидации структуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ отозвал лицензию у «Нейвы» 16 апреля 2021 года за «неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

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